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Ворожі втрати за добу: 1220 військових, шість танків та 24 артсистеми
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Ворожі втрати за добу: 1220 військових, шість танків та 24 артсистеми

Автор: Олег Мамчур
29/06/2025 08:15
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Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1220 військових, шість танків та 24 артилерійські системи.

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Про це у неділю, 29 червня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1018940 (+1220) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10976 (+6)
  • бойових броньованих машин ‒ 22915 (+7)
  • артилерійських систем ‒ 29689 (+24)
  • РСЗВ ‒ 1425 (0)
  • засоби ППО ‒ 1189 (0)
  • літаків ‒ 420 (0)
  • гелікоптерів ‒ 337 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42624 (+147)
  • крилаті ракети ‒ 3394 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53508 (+93)
  • спеціальна техніка ‒ 3921 (0)
Втрати противника з 24.02.22 по 29.06.25