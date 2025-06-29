Ворожі втрати за добу: 1220 військових, шість танків та 24 артсистеми

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1220 військових, шість танків та 24 артилерійські системи.
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Про це у неділю, 29 червня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1018940 (+1220) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10976 (+6)
- бойових броньованих машин ‒ 22915 (+7)
- артилерійських систем ‒ 29689 (+24)
- РСЗВ ‒ 1425 (0)
- засоби ППО ‒ 1189 (0)
- літаків ‒ 420 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 42624 (+147)
- крилаті ракети ‒ 3394 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 53508 (+93)
- спеціальна техніка ‒ 3921 (0)