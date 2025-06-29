Ворожі втрати за добу: 1220 військових, шість танків та 24 артсистеми

Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1220 військових, шість танків та 24 артилерійські системи.

Про це у неділю, 29 червня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.25 орієнтовно становлять: