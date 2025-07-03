Олена Шуляк назвала три головних реформи, які змінюють Україну

Запуск повноцінної антикорупційної інфраструктури, цифрова трансформація та відкриття ринку землі – три ключові досягнення держави за останні роки.

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Таку думку висловила очільниця партії “Слуга Народу”, народна депутатка Олена Шуляк в інтерв’ю “Вокс Україна”.

Вона підкреслила, що антикорупційна реформа стала міцним фундаментом для розвитку країни.

“Я дуже пишаюся, що саме під час нашої парламентської каденції сформували всю антикорупційну інфраструктуру. Сьогодні працює не тільки НАБУ, але і САП, ВАКС, усі антикорупційні інституції, тобто збудований фундамент, який допоможе країні розвиватися чесно, прозоро, а також карати всіх тих, хто порушує законодавство в антикорупційній сфері”, – зазначила Олена Шуляк.

Наступною важливою реформою очільниця “Слуги Народу” вважає цифровізацію.

“4 вересня 2019 року в Україні було створене Міністерство цифрової трансформації. В 2020 році уже запрацювала “Дія”. Зараз через “Дію” ми надаємо сотні державних послуг, зокрема й такі складні сервіси, як, наприклад, “єВідновлення”. Ним уже скористалися сотні тисяч людей – без корупції, без зустрічей з чиновниками, без черг”, – наголосила народна депутатка.

Третім вагомим досягненням останніх років Олена Шуляк назвала земельну реформу. Вона переконана, що її реалізація дасть поштовх до економічного зростання після перемоги:

“Я дуже пишаюся земельною реформою. Її ухвалення відбувалося на моїх очах попри весь “поправковий спам”, коли ми не один місяць стояли за трибуною і читали правки для того, щоб законопроект нарешті був ухвалений. На жаль, повномасштабне вторгнення не дало нам реалізувати всі переваги цієї реформи, але я впевнена, що війна закінчиться, буде перемога, буде мир, і те підґрунтя, яке заклало законодавство в сфері земельної реформи, матиме позитивний економічний ефект”, – підсумувала Олена Шуляк.

Раніше в “Слузі Народу” повідомляли, що держава, регіони та громади послідовно й системно реалізовують ініціативу Президента “Політика героїв”.