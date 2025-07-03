Нове пришестя шахраїв. Як «ботопастири» паразитують на людських емоціях, щоб затягти в свою секту

Останнім часом у Facebook активізувалися шахраї, які використовують штучний інтелект та маніпулюють емоціями людей, щоб залучити до небезпечної секти “Церква Всемогутнього Бога”.

Про це повідомляє проект “По той бік новин”, пише Бліц-Інфо.

Минулого року подібні кампанії спостерігалися через сторінки у Facebook «Бог любить тебе» та «† З Нами Бог †», які мали 35 тис. та 37 тис. підписників відповідно. Ці сторінки продовжують функціонувати та збільшувати свою аудиторію. У поточному році зловмисники активізувалися через сторінку «Україна в моїх молитвах», створену 16 червня, яка вже налічує близько 10 тис. підписників. Адміністратори цих облікових записів зареєстровані в різних країнах світу.

Контент попередніх двох сторінок включав згенеровані ШІ зображення або графічно оформлені молитви. Нова сторінка демонструє більш адаптований підхід, генеруючи зображення, що відображають сучасні українські реалії: повернення військовополонених, загибель українських пілотів, діти під завалами внаслідок ракетних обстрілів. Це сприяє підвищенню активності користувачів, які поширюють та коментують ці публікації. Автори сторінок стверджують, що зображені на фото люди є реальними, хоча візуальний аналіз вказує на їхнє штучне походження.

Механізм залучення користувачів включає перенаправлення з Facebook-сторінок на облікові записи в месенджері WhatsApp. Раніше це відбувалося через кнопку, що вела до чату з користувачкою на ім’я «Анна» (із сербським телефонним кодом), яка представлялася «веб-майстром». Наразі використовуються канали у Facebook Messenger («Сила молитви» та «Сила віри»), що також перенаправляють на WhatsApp-канали. Замість «Анни» фігурують вигадані облікові записи «Олена Ткаченко» та «Софія Маценко».

Після переходу користувачів запрошують до «колективної молитви за мир в Україні». Телефонні дзвінки, зафіксовані в рамках розслідування, починалися з релігійної мелодії, після чого з’являвся чоловічий голос, що представлявся «Андрієм Лі, доктором богослов’я». Він проводив молитву за мир і проповідував про «велику скорботу» та «пришестя Господа в останні дні». Після дзвінка «Андрій Лі» надсилав особисту історію про своє походження та релігійну освіту. Проте, як виявилося, «Анна» та «Андрій Лі» є вигаданими персонажами. Зокрема, на пряме запитання про походження зображень військовослужбовців, «Анна» надала неправдиву інформацію, стверджуючи, що це «наші мужні воїни, які моляться», тоді як зображення були згенеровані ШІ.

Під час взаємодії «Андрій Лі» надавав посилання на мобільний додаток «Церква Всемогутнього Бога» («The Church of Almighty God»). Ця організація є новою монотеїстичною релігією, заснованою в 1991 році в провінції Хейлунцзян, Китай. Вона також відома як «Східна Блискавка». За неофіційними даними, кількість її членів оцінюється в 3–4 мільйони осіб. У Китаї рух офіційно заборонений з 1995 року після інциденту у McDonald’s, під час якого п’ятеро членів групи побили жінку до смерті за відмову надати номер телефону. Переслідування призвели до того, що багато членів групи емігрували за кордон, зокрема до Іспанії, що пояснює велику кількість адміністраторів Facebook-сторінки «† З Нами Бог †» з цієї країни. Засновники «церкви» отримали політичний притулок у США, звідки керують рухом.

Під час «колективних молитов» послідовники «Церкви Всемогутнього Бога» висловлюють віру в те, що Ісус Христос вдруге прийшов на Землю у тілі жінки. Вони вважають, що людство перебуває на порозі «кінця епохи» (Судного дня), посилаючись на природні катаклізми та збройні конфлікти, включаючи війну в Україні, як докази. Згідно з їхнім вченням, жінка-Христос з Китаю та «група переможців», «добрі воїни Христові» зі Сходу, вийдуть на арену подій.

Мотиви організаторів цих кампаній, за наявними даними, полягають у пошуку впливу над послідовниками та контролі над їхніми діями.