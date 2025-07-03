У Долині туристичний автобус збив на смерть 76-річну жінку

Смертельна аварія сталася сьогодні, 3 липня, о 8:28 в місті Долина на Івано-Франківщині. Жінка загинула в ДТП за участі автобуса “Львів — Болгарія”.

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Аварія сталася в Долині на вулиці Богдана Хмельницького. Як попередньо встановлено, 28-річний мешканець Львівської області, керуючи автобусом сполученням «Львів — Болгарія», не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, внаслідок чого вчинив наїзд на 76-річну місцеву мешканку, повідомляє поліція Івано-Франківщини.

Як стало відомо, жінка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок наїзду жінка загинула на місці події. В керманича відібрано кров на перевірку стану сп’яніння.

За даним фактом невдовзі буде розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.