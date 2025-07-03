Ветерани Івано-Франківська привезли спортивні нагороди з Луцька

Представники громадської організації “Полюби Долю” з обласного центру взяли участь у спортивних змаганнях для ветеранів та показали високі результати.

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28 червня 2025 року ветерани з Івано-Франківська, які є представниками громадської організації, взяли участь у змаганнях “Звитяга нескорених” у місті Луцьк. Про це повідомив Юра Гапончук у своєму дописі в соціальній мережі, пишуть Версії.

За словами організатора, цей день подарував учасникам море позитивних емоцій, теплу атмосферу єдності, новий досвід та можливість змагатися поруч з побратимами з інших регіонів України.

Спортсмени з Івано-Франківська продемонстрували високі результати та здобули численні призові місця в різних дисциплінах. Назар Іван посів друге місце у жимі штанги 60 кг, а Тарнавський Сергій став третім у тій же дисципліні.

Зорій Роман здобув два бронзові призи – третє місце у веслуванні та третє місце на ейрбайку. Мельник Василь показав найкращі результати, завоювавши перше місце у жимі штанги 60 кг та друге місце у ривку гирі 16 кг.

Особливо відзначився Спартак Лозінський, який змагався в категорії S1 та здобув три призові місця: друге місце у жимі штанги 100 кг, перше місце у ривку гирі 16 кг та третє місце на ейрбайку.

Кушнір Іван у категорії H2 завоював перше місце у жимі штанги 100 кг та друге місце з гирею 24 кг. Якубенко Андрій в категорії R1 став переможцем у веслуванні.

“Наші хлопці показали неймовірну силу духу та повернулись не з порожніми руками”, – зазначив Юра Гапончук, підсумовуючи результати виступу івано-франківських ветеранів.

Загалом команда з Івано-Франківська здобула п’ятнадцять призових місць на змаганнях у Луцьку, що свідчить про високий рівень підготовки та мотивації спортсменів-ветеранів.