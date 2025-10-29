Схопив за шию і почав душити: прикарпатець накинувся на дружину через торт

На Прикарпатті чоловік отримав штраф за напад на дружину. Інцидент стався 26 червня 2025 року близько 23 години. П’яний мешканець області посварився з дружиною через торт, який вона спекла, і намагався викинути його з вікна квартири, пише Правда.іф з посиланням на Курс.

“Коли жінка спробувала цьому завадити, ставши між чоловіком та холодильником, він розлютився — схопив її за шию і почав душити. Унаслідок цього потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження у вигляді саден на шиї”, – йдеться у дописі.

Під час судового засідання чоловік пояснив, що ревнував дружину до її «уваги до торта». Вину визнав, вибачився і пообіцяв, що подібного більше не повториться.

Дружина ж повідомила суд, що подружжя помирилося, стосунки відновилися, і вона не має до чоловіка претензій, тож просила не карати його суворо.

Суд визнав чоловіка винним у скоєнні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України (побої і мордування), і призначив йому покарання — штраф у розмірі 850 гривень.