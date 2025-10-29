Прикарпатські тхеквондисти здобули п’ять медалей на міжнародному турнірі

Спортсмени з Прикарпаття здобули п’ять медалей на міжнародному турнірі Dracula Open G1/E1 2025, який проходив 24–26 жовтня у Бухаресті.
У змаганнях взяли участь 1211 спортсменів з різних країн світу, пише Правда з посиланням на обласне управління спорту та молодіжної політики.
Прикарпатські тхеквондисти вибороли срібло і бронзу:
- Катерина Корсак — 2 місце (категорія pre-cadets E1, вага до 30 кг)
- Роман Годима — 2 місце (категорія юніори, вага до 73 кг)
- Софія Проценко — 3 місце (категорія pre-cadets E1, вага до 33 кг)
- Єлізавета Мяснянкіна — 3 місце (категорія юніори, вага до 55 кг)
- Михайло Корсак — 3 місце (категорія чоловіки G1, вага до 74 кг) — у третьому поєдинку за вихід до фіналу поступився представнику США.