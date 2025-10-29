Прикарпатські тхеквондисти здобули п’ять медалей на міжнародному турнірі

Спортсмени з Прикарпаття здобули п’ять медалей на міжнародному турнірі Dracula Open G1/E1 2025, який проходив 24–26 жовтня у Бухаресті.

У змаганнях взяли участь 1211 спортсменів з різних країн світу, пише Правда з посиланням на обласне управління спорту та молодіжної політики.

Прикарпатські тхеквондисти вибороли срібло і бронзу: