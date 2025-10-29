ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Прикарпатські тхеквондисти здобули п’ять медалей на міжнародному турнірі

Автор: Олег Мамчур
Переможці турніру з тхеквондо отримують дипломи
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Спортсмени з Прикарпаття здобули п’ять медалей на міжнародному турнірі Dracula Open G1/E1 2025, який проходив 24–26 жовтня у Бухаресті.

У змаганнях взяли участь 1211 спортсменів з різних країн світу, пише Правда з посиланням на обласне управління спорту та молодіжної політики.

Прикарпатські тхеквондисти вибороли срібло і бронзу:

  • Катерина Корсак — 2 місце (категорія pre-cadets E1, вага до 30 кг)
  • Роман Годима — 2 місце (категорія юніори, вага до 73 кг)
  • Софія Проценко — 3 місце (категорія pre-cadets E1, вага до 33 кг)
  • Єлізавета Мяснянкіна — 3 місце (категорія юніори, вага до 55 кг)
  • Михайло Корсак — 3 місце (категорія чоловіки G1, вага до 74 кг) — у третьому поєдинку за вихід до фіналу поступився представнику США.

СХОЖІ НОВИНИ