П’яний прикарпатець душив дружину через торт

Галицький районний суд Івано-Франківської області оштрафував чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння накинувся на свою дружину та почав її душити через те, що вона не дозволила йому викинути у вікно щойно спечений нею торт.

Як йдеться у вироку, 26 червня цього року близько 23:00 п’яний чоловік посварився з дружиною. Під час конфлікту він намагався викинути через вікно квартири торт, який спекла дружина. Проте жінка стала між чоловіком та холодильником та не давала йому цього зробити. Це обурило чоловіка, він схопив жінку обома руками за шию та почав її душити.

У результаті дружина отримала легкі тілесні ушкодження у вигляді садна на шиї.

У суді винуватець свій вчинок пояснив тим, що потерпіла надто багато уваги приділяла торту, а не йому. Чоловік свою вину визнав та попросив вибачення у дружини, обіцяючи, що такого більше не повторить.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Жінка у судовому засіданні зазначила, що претензій до чоловіка не має, вони помирилися і стосунки налагодились. Просила суд не карати чоловіка суворо.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 126 (побої і мордування) та призначив йому штраф 850 грн.