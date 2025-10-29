«Українська команда» забезпечує бійців на передовій автономними джерелами живлення – чергову партію отримав батальйон «Хорт»

Для операторів дронів наявність надійних джерел електрики – критично важлива. Це стабільна і безперебійна робота безпілотних систем та якісний зв’язок.

Тому «Українська команда» продовжує забезпечувати військові підрозділи джерелами автономного живлення.

Чергову партію потужних зарядних станцій з додатковими батареями отримав 420 окремий батальйон безпілотних систем «Хорт». Його бійці сьогодні виконують бойові завдання та нищать ворога майже по всій лінії фронту.