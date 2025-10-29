На Прикарпатті попрощалися із воїном Сергієм Чікуновим 

У середу, 29 жовтня, у селі Липівка попрощалися із мужнім воїном Сергієм Чікуновим, який віддав життя у боротьбі за Україну.

Чікунов Сергій Вікторович народився 03.08.1989 року у селі Липівка. Навчався у Липівській загальноосвітній школі.

Після закінчення школи навчався на історичному факультеті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та в Івано-Франківському фаховому коледжі технологій та бізнесу за спеціальністю «Готельна справа».

Працював за кордоном, допомагав мамі вести домашнє господарство.

Наприкінці вересня 2023 року став на захист нашої держави. Був солдатом, старшим стрільцем 2 штурмового відділення 1 штурмового взводу 2 штурмової роти 24-ї окремої штурмової бригади «Айдар».

Вважався зниклим безвісти. Героїчно загинув 08 грудня 2023 року поблизу міста Бахмут Донецької області.