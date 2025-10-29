ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті попрощалися із воїном Сергієм Чікуновим 

Автор: Уляна Роднюк
Похоронна процесія з українськими прапорами та військовими
У середу, 29 жовтня, у селі Липівка попрощалися із мужнім воїном Сергієм Чікуновим, який віддав життя у боротьбі за Україну.

Чікунов Сергій Вікторович народився 03.08.1989 року у селі Липівка. Навчався у Липівській загальноосвітній школі.

Після закінчення школи навчався на історичному факультеті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та в Івано-Франківському фаховому коледжі технологій та бізнесу за спеціальністю «Готельна справа». 

Працював за кордоном, допомагав мамі вести домашнє господарство.

Наприкінці вересня 2023 року став на захист нашої держави. Був солдатом, старшим стрільцем 2 штурмового відділення 1 штурмового взводу 2 штурмової роти 24-ї окремої штурмової бригади «Айдар». 

Вважався зниклим безвісти. Героїчно загинув 08 грудня 2023 року поблизу міста Бахмут Донецької області.

«У щирій молитві та скорботі схиляємо голови Перед нашим Захисником, який віддав життя у боротьбі за територіальну цілісність України. Слава Україні! Героям Слава!», – пише Тисменицька міська рада

Похорон воїна з українським прапором та фотографією
Військові несуть труну, накриту прапором України
Люди прощаються із загиблим військовим на подвір’ї
Прощання військових із полеглим побратимом в Україні
Священники проводять похоронну церемонію з громадою
Похоронна церемонія в церкві з труною під прапором
Похоронна церемонія у церкві з прапорами та труною
Люди моляться в церкві під час богослужіння
Військові несуть труну перед українською церквою
Військові прощаються із полеглим побратимом
Люди з українськими прапорами на церемонії прощання
Похорон військового, люди в жалобі біля труни
Похорон військового з почесною вартою та священником

