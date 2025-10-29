В Івано-Франківську водій вчинив ДТП та залишив місце події

Учора патрульні отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Коновальця.

Заявниця повідомила, що водій вантажівки КамА3 вчинив зіткнення з її автомобілем Nissan, після чого покинув місце події, пише Патрульна поліція Івано-Франківської області.

Патрульні зібравши всю наявну інформацію встановили особу 58-річного водія вантажівки.

Чоловік визнав свою причетність до ДТП та пояснив, що не помітив момент зіткнення.

На водія інспектори склали адмінматеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАп.