В Івано-Франківську водій вчинив ДТП та залишив місце події

Учора патрульні отримали виклик про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Коновальця.
Заявниця повідомила, що водій вантажівки КамА3 вчинив зіткнення з її автомобілем Nissan, після чого покинув місце події, пише Патрульна поліція Івано-Франківської області.
Патрульні зібравши всю наявну інформацію встановили особу 58-річного водія вантажівки.
Чоловік визнав свою причетність до ДТП та пояснив, що не помітив момент зіткнення.
На водія інспектори склали адмінматеріали: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАп.