У Франківську пішохід потрапив під колеса вантажівки — ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
Швидка допомога та вантажівки на міській дорозі
29 жовтня в Івано-Франківську на вулиці Коновальця вантажівка збила пішохода, який, за попередніми даними, переходив дорогу у невстановленому місці.

Попередньо встановлено, що 26-річний водій вантажного автомобіля DAF здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину поза межами пішохідного переходу, повідомили в патрульній поліції.

Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Водія вантажного автомобіля доставили до медичного закладу для проведення огляду на стан алкогольного сп’яніння.

Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини аварії. Деталі згодом.

