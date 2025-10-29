В Івано-Франківську відбудеться масштабний професійний вечір MMA

У ці вихідні Івано-Франківськ стане ареною масштабної події у світі єдиноборств. 1 листопада в Коледжі фізичного виховання (вул. Гетьмана Мазепи, 142А) відбудеться професійний вечір змішаних єдиноборств (MMA), організований під егідою BFL та HFC, пише Правда.іф.

Головним поєдинком турніру стане бій Тараса Сапи проти Андрія Хохлова. Також у клітку вийдуть Андрій Баркар, Юрій Богородченко, Іван Новак та Павло Михайлиця — добре відомі шанувальникам українського ММА бійці.

Подія обіцяє стати яскравим видовищем для всіх фанатів бойових мистецтв.

Офіційне зважування учасників відбудеться 31 жовтня о 15:00 на Аркан Арені. Там же пройде акредитація для представників медіа.

Організатори зазначають, що мета заходу — популяризація змішаних єдиноборств та підтримка українських спортсменів, які представляють країну на міжнародному рівні.