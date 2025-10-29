ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В Івано-Франківську водій вантажного автомобіля здійснив наїзд на пішохода

Автор: Уляна Роднюк
Поліцейська перевірка вантажівки на міській дорозі
ДТП трапилася 29 жовтня близько 15:40 на вулиці Коновальця.

Попередньо встановлено, що 26-річний водій вантажного автомобіля DAF здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину поза межами пішохідного переходу, пише Поліція Івано-Франківської області. 

Унаслідок ДТП чоловік отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні.

Водія вантажного автомобіля доставили до

медичного закладу для проведення огляду на стан алкогольного спʼяніння.

Наразі поліцейські зʼясовують усі обставини аварії.

Деталі згодом.

