Студентка ІФНТУНГ Вікторія П’ятничук стала чемпіонкою світу з кікбоксингу

22–26 жовтня у місті Марина-ді-Каррара (Італія) відбувся Чемпіонат світу з кікбоксингу W.T.K.A. 2025, який зібрав найсильніших спортсменів із різних країн світу. Україну на змаганнях гідно представила студентка 2 курсу освітньої програми «Фізична культура і спорт» Вікторія П’ятничук (група ВК-48), яка виборола золоту медаль і стала чемпіонкою світу, повідомляє Факультет фізичного виховання і спорту ПНУ.

У напруженому фінальному поєдинку Вікторія зустрілася зі співвітчизницею — ще однією спортсменкою з України — та продемонструвала справжній бійцівський характер, техніку та витримку, що принесло їй заслужену перемогу.