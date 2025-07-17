У Франківську на пішохідному переході збили людину. ВІДЕО

В Івано-Франківську на вулиці Галицькій автомобіль збив дівчину. Подія трапилась на самому пішохідному переході.
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Про це повідомляє місцевий Телеграм-канал, передає Правда.іф.
“Автівка збила дівчину на Галицькій. Сталося це на самому пішохідному переході. Постраждала у свідомості. Перехожі надають їй допомогу”, – йдеться у дописі.