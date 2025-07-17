На Городенківщині провели в останню путь захисника Козьміна Любомира. ФОТО

Сьогодні у Городенці попрощалися та провели в останню дорогу нашого захисника, Козьміна Любомира, який загинув захищаючи всіх нас та рідну землю від московської орди.
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Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду
Провести мужнього сина України прийшли священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, побратими, друзі, найближчі та найрідніші люди.
“Сумуємо і плачемо усі, бо втратили хороброго та мужнього воїна, який до останнього подиху стояв на захисті рідної землі.
Наш захисник Любомир показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги, він чесно і до кінця виконував свій обов’язок воїна і громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній, Богом благословенній Україні”, – йдеться у дописі.