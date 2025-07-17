На Городенківщині провели в останню путь захисника Козьміна Любомира. ФОТО

Сьогодні у Городенці попрощалися та провели в останню дорогу нашого захисника, Козьміна Любомира, який загинув захищаючи всіх нас та рідну землю від московської орди.

Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду

Провести мужнього сина України прийшли священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, побратими, друзі, найближчі та найрідніші люди.