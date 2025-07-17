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Фото військового в рамці, тримають у руках.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Городенківщині провели в останню путь захисника Козьміна Любомира. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
17/07/2025 19:51
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Сьогодні у Городенці попрощалися та провели в останню дорогу нашого захисника, Козьміна Любомира, який загинув захищаючи всіх нас та рідну землю від московської орди.

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Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду

Провести мужнього сина України прийшли священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, побратими, друзі, найближчі та найрідніші люди.

“Сумуємо і плачемо усі, бо втратили хороброго та мужнього воїна, який до останнього подиху стояв на захисті рідної землі.

Наш захисник Любомир показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги, він чесно і до кінця виконував свій обов’язок воїна і громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній, Богом благословенній Україні”, – йдеться у дописі.

Меморіальна табличка на стіні з датами.
Прощання на кладовищі з українськими прапорами.
Церемонія прощання з прапором України на кладовищі.
Люди з прапорами на військовому кладовищі.
Прощальна процесія на вулиці з людьми в чорному
Люди йдуть біля сільського паркану під сонцем.
Військові охороняють похоронну процесію в селі.
Богослужіння у православній церкві з людьми
Похорон у церкві, труна з прапором України.
Група людей йде дорогою біля будівель.
Музиканти грають на трубах під час параду
Поліцейський автомобіль та процесія з прапорами на вулиці.
Похорон військового в Україні, люди несуть труну
Церемонія вручення хліба на тлі українського прапора.
Військовий церемоніал з прапором України, похоронна процесія.
Церемонія прощання з військовим у формі.
Група людей на вулиці під деревом
Церемонія прощання з українським військовим
Військові на траурній церемонії з прапором України.
Військові на вулиці під час служби пам'яті.