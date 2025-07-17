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21-річний киянин заблукав у Карпатах, у напрямку урочища Гаврилець

Автор: Оксана Марушкевич
17/07/2025 19:35
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На Прикарпатті рятувальники допомогли заблукалому туристу.

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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Турист втратив орієнтування та потребував допомоги.

17 липня о 09:50 до пошуково-рятувального відділення смт. Ворохта надійшло повідомлення від 21-річного киянина, який проходячи туристичний маршрут у напрямку урочища Гаврилець, втратив орієнтування та потребував допомоги.

З’ясували місцезнаходження за координатами

Зв’язок із туристом був відсутній, однак рятувальникам вдалося встановити його місцезнаходження за координатами. 

Працівники гірського пошуково-рятувального відділення смт. Ворохта оперативно відшукали заблукалого туриста та супроводили його до населеного пункту.

Рятувальники Прикарпаття нагадують:

“Вирушаючи в гори, ретельно плануйте маршрут, обов’язково перевіряйте прогноз погоди та беріть із собою необхідне спорядження, а також аптечку й засоби зв’язку”.