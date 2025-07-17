21-річний киянин заблукав у Карпатах, у напрямку урочища Гаврилець

На Прикарпатті рятувальники допомогли заблукалому туристу.
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Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
Турист втратив орієнтування та потребував допомоги.
17 липня о 09:50 до пошуково-рятувального відділення смт. Ворохта надійшло повідомлення від 21-річного киянина, який проходячи туристичний маршрут у напрямку урочища Гаврилець, втратив орієнтування та потребував допомоги.
З’ясували місцезнаходження за координатами
Зв’язок із туристом був відсутній, однак рятувальникам вдалося встановити його місцезнаходження за координатами.
Працівники гірського пошуково-рятувального відділення смт. Ворохта оперативно відшукали заблукалого туриста та супроводили його до населеного пункту.
Рятувальники Прикарпаття нагадують:
“Вирушаючи в гори, ретельно плануйте маршрут, обов’язково перевіряйте прогноз погоди та беріть із собою необхідне спорядження, а також аптечку й засоби зв’язку”.