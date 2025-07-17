У російсько-українській війні поліг сержант Ігор Броневич з Франківщини

На війні загинув Ігор Броневич, житель Коломийської громади на Івано-Франківщині.

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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Богдана Станіславського.

15 липня, під час виконання бойового завдання загинув сержант, стрілець-помічник гранатометника 106-го окремого батальйону 109-ї окремої бригади територіальної оборони.

“Висловлюю співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Ігора. Вічна пам’ять та слава нашому захиснику.

Про час та місце прощання з Ігорем повідомлю додатково”, – йдеться у дописі мера.