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Приховав майже 10 тисяч пачок контрафактних сигарет в автобусі: за матеріалами БЕБ судитимуть жителя Франківщини
Диван на коліщатках в темній вітальні

Приховав майже 10 тисяч пачок контрафактних сигарет в автобусі: за матеріалами БЕБ судитимуть жителя Франківщини

Автор: Олег Мамчур
17/07/2025 19:02
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Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у справі щодо жителя Франківщини, який намагався незаконно перевезти підакцизні товари через державний кордон.

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Встановлено, що водій планував транспортувати до Румунії майже 10 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку. Для цього він використав пасажирський автобус, на якому здійснював нерегулярні перевезення, пише Правда.

Контрафактну продукцію фігурант сховав у вентиляційній системі транспортного засобу. Однак під час огляду в пункті пропуску «Красноїльськ» правоохоронці виявили приховану партію тютюнових виробів.

Нелегальний товар вилучено, на автобус накладено арешт.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання з метою збуту, зберігання, транспортування, збут незаконно виготовлених підакцизних товарів). Обвинувальний акт скеровано до суду.

За вчинене правопорушення передбачено покарання у вигляді штрафу від 85 000 до 170 000 гривень із конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого товару.

Багато цигарок на столі в БЕБ України.
Гора контрабандних сигарет у складі.