Два паралельні мости будуть працювати, – Марцінків про транспортну ситуацію на Пасічній

Міський голова Франківська Руслан Марцінків зазначив, що під час протиаварійних робіт на старому мості на Пасічну рух транспорту не перекриватимуть. Роботи виконуватимуться під низом моста.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це розповів міський голова Марцінків під час прямого ефіру на “Західному Полюсі”, пише Галка.

Відповідаючи на запитання про терміни завершення будівництва нового моста на Пасічну, Руслан Марцінків підтвердив, що роботи йдуть за графіком.

“Так обіцяли до кінця року він буде, тобто ми йдемо по графіку, тому все буде гаразд”, – заявив міський голова.

Важливим є те, що після завершення будівництва нового моста старий міст не демонтуватимуть. Марцінків підтвердив, що “два паралельні мости будуть працювати”, що значно полегшить транспортну ситуацію в цій частині міста.

Щодо планованих протиаварійних робіт на старому мості, міський голова зазначив: