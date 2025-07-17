Франківські патрульні допомогли доправити до лікарні жінку, яка раптово знепритомніла в автомобілі. ВІДЕО

Патрульні супроводили до лікарні автівку з жінкою, якій раптово стало погано.

Пише Правда.іф з посиланням на Патрульну поліцію Івано-Франківської області

16 липня до патрульних Олександра Сивківа та Валентина Гловацього звернувся схвильований чоловік. В його автомобілі перебувала дівчина, якій раптово стало зле — вона знепритомніла, і тому терміново потребувала медичної допомоги.

“Не гаючи жодної хвилини, інспектори прийняли рішення супроводити автомобіль до лікарні. Завдяки увімкненим проблисковим маячкам та оперативності дій, вдалося зберегти дорогоцінний час, необхідний для надання допомоги”, – йдеться у дописі.

Дівчину доставили до медичного закладу та передали лікарям.