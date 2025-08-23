В Івано-Франківську урочисто підняли національний стяг. ФОТО

Сьогодні, 23 серпня, у День Державного Прапора України, в Івано-Франківську урочисто підняли національний стяг.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф

В Івано-Франківську на Вічевому майдані урочисто підняли Державний Прапор. У заході взяли участь представники влади, духовенства, військовослужбовці та містяни.

Урочистості розпочали з хвилини мовчання за усіх воїнів, які поклали життя за волю і незалежність України.

Перед підняттям прапор освятили священники. Тепер над Вічевим майданом майоріє синьо-жовтий стяг.

Фото Бліц-Інфо: