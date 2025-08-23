ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прапор України на фоні синього неба.
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську урочисто підняли національний стяг. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
23/08/2025 10:31
Сьогодні, 23 серпня, у День Державного Прапора України, в Івано-Франківську урочисто підняли національний стяг.

Пише Правда.іф

В Івано-Франківську на Вічевому майдані урочисто підняли Державний Прапор. У заході взяли участь представники влади, духовенства, військовослужбовці та містяни.

Урочистості розпочали з хвилини мовчання за усіх воїнів, які поклали життя за волю і незалежність України.

Перед підняттям прапор освятили священники. Тепер над Вічевим майданом майоріє синьо-жовтий стяг.

Фото Бліц-Інфо:

Люди тримають великий український прапор на вулиці.
Група людей на площі з прапором України.
Військові з українським прапором на вулиці
Люди на вулиці з прапором України, міський захід.
Вуличний оркестр виконує мелодії на свіжому повітрі.
Люди з прапорами на вулиці України.
Церемонія з військовими й священиками на вулиці.
Люди в вишиванках на міській площі
Люди тримають великий прапор України на вулиці.
Люди з українським прапором на міському заході.
Підняття прапора України перед будівлею
Військові на площі з українським прапором
Люди зібрались біля українського прапора на площі.
Український прапор і військова форма з шевроном.

