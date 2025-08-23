В Івано-Франківську урочисто підняли національний стяг. ФОТО

Сьогодні, 23 серпня, у День Державного Прапора України, в Івано-Франківську урочисто підняли національний стяг.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Пише Правда.іф
В Івано-Франківську на Вічевому майдані урочисто підняли Державний Прапор. У заході взяли участь представники влади, духовенства, військовослужбовці та містяни.
Урочистості розпочали з хвилини мовчання за усіх воїнів, які поклали життя за волю і незалежність України.
Перед підняттям прапор освятили священники. Тепер над Вічевим майданом майоріє синьо-жовтий стяг.
Фото Бліц-Інфо: