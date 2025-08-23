Врятовану з Бахмута ікону “Бахмутський Спас” Блаженніший Святослав передав храмові у Старуні

22 серпня, у день урочистого освячення храму Блаженного священномученика Симеона Лукача у Старуні, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав передав для вшанування ікону Христа Вседержителя з Бахмута, яку воїни й військові капелани врятували зі зруйнованого ворожим обстрілом храму. Відтепер вона відома як «Бахмутський Спас».

Пише Правда.іф з посиланням на Українська Греко-Католицька Церква

Блаженніший Святослав розповів про особливу духовну силу цієї ікони:

«Цей скарб мені передали військові капелани. Наші військові в Бахмуті під час кульмінаційного моменту протистояння з головорізами врятували з палаючого дому ікону, яка в дивний спосіб врятувалася серед вогню».

Глава Церкви також відзначив, що реставрація ікони та виготовлення срібної ризи стали даром майстрів для храму, що свідчить про особливе благословення цієї святині.

В Патріаршій грамоті Блаженніший Святослав офіційно надав іконі назву «Бахмутський Спас» та благословив її для вшанування у новоосвяченому храмі Блаженного Симеона Лукача у Старуні.

«Очі цього Бахмутського Спаса бачили всю жорстокість і нищівну силу війни, з якою окупант протягом тривалого часу намагався захопити це місто», — йдеться у грамоті.

Патріарх закликав, щоб перед цією іконою лунала безперервна молитва за Церкву й особливо за захисників України, які «незламно стоять і дуже часто ціною своєї крові та життя не дають ворогу втілити свої диявольські плани — знищити українців як народ і націю».