Виставка українських традиційних та сучасних предметів.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині відбувся ІХ благодійний аукціон на підтримку двох бригад

Автор: Оксана Марушкевич
23/08/2025 11:29
Цього разу на ІХ благодійному аукціоні об’єднали зусилля заради допомоги одразу двом бойовим підрозділам — 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» та 102 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини. Понад 5,6 млн гривень зібрали на аукціоні.

Повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація, пише Правда.іф.

До благодійного заходу долучились Блаженніший Святослав та Апостольський нунцій в Україні Архієпископ Вісвальдас Кульбокас.

Групове фото священнослужителів і світських осіб

Розпочали аукціон з хвилини мовчання та спільної молитви — в пам’ять про тих, хто віддав своє життя за Україну.

Зі словами благословення до присутніх звернувся Отець і Глава УГКЦ.

Після привітань від наших захисників розпочались благодійні торги.

Перший лот — символічний, з глибоким змістом — традиційна східнохристиянська ікона Ісуса Христа, відома в іконографії під назвою «Христос Вседержитель» (Пантократор), створена наприкінці XVIII – першій половині XIX ст. на теренах України. Лот надав Блаженніший Святослав.

Лот приніс у скарбничку 400 тисяч гривень.

Загалом на аукціоні представили 50 лотів. І за кожним — історія людської вдячності, творчості, любові до України.

Їх передали митці, майстри та доброчинці — щиро, від серця, заради допомоги війську.

Живописні картини та декор на виставці
Благодійний аукціон з лотом для України.
Дві жінки в традиційних вишиванках з футболкою
Три людини тримають мальовничий пейзаж з річкою.
Три картини дерев на мольбертах у галереї.
Українські танцівниці тримають картини на виставці
Експозиція з гербом, картою України та футболкою.

“Дякую кожному, хто долучився — через участь, молитву, добрий вчинок, – наголосила керівниця області. – Разом ми сильні. Разом ми — Україна”.

Понад 5,6 млн гривень зібрали на ІХ благодійному аукціоні.

На торги було виставлено мистецькі полотна, ікони, артоб’єкти з військової атрибутики, вишиті вироби прикарпатських майстринь, спортивна атрибутика.

Серед найдорожчих лотів вечора:

  • Конституція України — унікальне подарункове видання основного Закону України з особистим підписом командира 102 окремої бригади територіальної оборони полковника Сергія Шуляка.
  • Декоративне панно «Шлях до світла», яке створила Тетяна Атаманчук.

Їх придбали за 210 тисяч гривень:

  • 200 тисяч гривень для підсилення війська приніс «НАГРУДНИЙ ХРЕСТ» Миколи Кардинала Бичка Єпарха Мельбурнського (з сертифікатом та благословенням). Саме його Кардинал носив під час Конклаву – вибору Святішого Отця Папи Римського 7-8 травня цього року. Надав лот ієромонах Макарій Дудка зі Свято-Успенського Унівського монастиря УГКЦ.
Військовий оркестр виступ на благодійному заході
Танцівниці у вишиванках, ведучий з мікрофоном
Армійський плакат з військовими, напис 'Слава ЗСУ!'
Церковна подія, люди у вишуканому одязі
Група людей обговорює щось на вулиці.

