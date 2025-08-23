На Івано-Франківщині відбувся ІХ благодійний аукціон на підтримку двох бригад

Цього разу на ІХ благодійному аукціоні об’єднали зусилля заради допомоги одразу двом бойовим підрозділам — 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» та 102 окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини. Понад 5,6 млн гривень зібрали на аукціоні.

Повідомляє Івано-Франківська обласна державна адміністрація, пише Правда.іф.

До благодійного заходу долучились Блаженніший Святослав та Апостольський нунцій в Україні Архієпископ Вісвальдас Кульбокас.

Розпочали аукціон з хвилини мовчання та спільної молитви — в пам’ять про тих, хто віддав своє життя за Україну.

Зі словами благословення до присутніх звернувся Отець і Глава УГКЦ.

Після привітань від наших захисників розпочались благодійні торги.

Перший лот — символічний, з глибоким змістом — традиційна східнохристиянська ікона Ісуса Христа, відома в іконографії під назвою «Христос Вседержитель» (Пантократор), створена наприкінці XVIII – першій половині XIX ст. на теренах України. Лот надав Блаженніший Святослав.

Лот приніс у скарбничку 400 тисяч гривень.

Загалом на аукціоні представили 50 лотів. І за кожним — історія людської вдячності, творчості, любові до України.

Їх передали митці, майстри та доброчинці — щиро, від серця, заради допомоги війську.

“Дякую кожному, хто долучився — через участь, молитву, добрий вчинок, – наголосила керівниця області. – Разом ми сильні. Разом ми — Україна”.

На торги було виставлено мистецькі полотна, ікони, артоб’єкти з військової атрибутики, вишиті вироби прикарпатських майстринь, спортивна атрибутика.

Серед найдорожчих лотів вечора:

Конституція України — унікальне подарункове видання основного Закону України з особистим підписом командира 102 окремої бригади територіальної оборони полковника Сергія Шуляка.

Декоративне панно «Шлях до світла», яке створила Тетяна Атаманчук.

Їх придбали за 210 тисяч гривень: