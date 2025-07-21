Як змінився предмет “Захист України” у школах Прикарпаття

Міністерство освіти і науки України повідомило про затвердження нового переліку обладнання для предмета «Захист України» у школах. Згідно з оновленими даними, школярів навчатимуть не лише традиційним навичкам цивільної оборони, а й роботі з FPV‑дронами та симуляторами військових технологій.

Це не військова пропаганда, а свідома відповідь на виклики часу, про це Місту розповів керівник департаменту освіти Івано-Франківської ОВА Віктор Кімакович.

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«Ми не мілітаризуємо дітей. Ми вчимо їх діяти у кризових ситуаціях. І дрони — це лише одна зі складових комплексної безпеки», — наголошує Віктор Кімакович.

Івано-Франківщина стала однією з перших областей, яка не просто впроваджує цю програму, а реально створює мережу міжшкільних центрів, де діти можуть вчитись навичкам, які колись були прерогативою армії, поліції чи рятувальних служб.

Сучасна програма «Захист України» — це не лише про військову справу. У ній поєднано практики з тактичної медицини, кібербезпеки, реагування на надзвичайні ситуації, орієнтування на місцевості, використання радіозв’язку, а тепер — і пілотування дронів.

До навчального обладнання тепер офіційно входять:

FPV-симулятори,

навчальні дрони з захисними елементами,

планшети й мультимедійна техніка,

турнікети, муляжі та тренажери для тактичної медицини,

радіостанції та засоби індивідуального захисту.

«Щоб навчитись ефективно користуватись дроном — не достатньо теорії. Ми закупили FPV-симулятори, легкі навчальні дрони з закритими пропелерами, а головне — залучили інструкторів, які самі воювали й літали на дронах», — розповідає Віктор Кімакович.

За його словами, підхід змінився кардинально — вчити повинні ті, хто знає, як це працює в реальності. Так, наприклад, тактичну медицину викладають ветерани-медики або парамедики, кібербезпеку — представники кіберполіції, а основи пілотування — інструктори з досвідом бойового використання БПЛА.

Осередки нової школи

На Івано-Франківщині вже відкрито 64 навчальні осередки, де проводиться навчання за новими стандартами. У них доставлено 69 комплектів дронів — по 9 дронів у кожному наборі. Це забезпечує навчання у форматі практичних занять — діти не просто слухають, а виконують завдання: зліт, посадка, обліт перешкод, орієнтування в просторі.

Ветерани бойових дій, рятувальники, кіберфахівці та медики з досвідом провели курс і підготували вчителів до проведення навчання у ліцеях.

У школі №10 Калуша вже реалізується модель центру: учні з інших шкіл приїжджають сюди, щоби пройти цілий день інтегрованого навчання. Групи змінюють активності — тактична медицина, дрони, стрільба на електронних тирах, радіозв’язок.

І все це — не для оцінок, а для життя.

Освіта для життя, а не тільки про війну

Предмет «Захист України» — один із перших адаптованих до стандартів Нової української школи III рівня. У ньому немає більше гендерного поділу — і хлопці, і дівчата вчаться однаково: стріляти, накладати турнікети, пілотувати дрони.

«Раніше дівчата “носили носилки”, а хлопці маршували. Тепер це не має сенсу. Діти мають знати, як захистити себе незалежно від статі», — додає Кімакович.

Програму доповнюють і позашкільні гуртки. У них дітей не готують до війни, а дають можливість розвинути інтерес до технологій і техніки. У мирний час навички пілотування дронів стануть у пригоді в агросфері, лісовому господарстві, екологічному моніторингу, рятувальних службах, поліції, навіть кіноіндустрії.