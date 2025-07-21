На Франківщині солдат служив лише на папері і отримав 1,3 млн зарплати

Прикарпатець понад три роки не з’являвся у військову частину, однак офіційно залишався на службі й отримував виплати. Суд визнав його винним в ухиленні від служби.

Про це пише Галка з посиланням на вирок Івано-Франківського міського суду.

З березня 2022 року по квітень 2025 року солдат перебував поза місцем служби. Попри це, він офіційно числився на службі, регулярно отримував зарплатню та надбавки. У документах цю інформацію підтверджував його безпосередній керівник — начальник служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту частини, який наразі є фігурантом окремого кримінального провадження.

Загалом у такий спосіб державі було завдано збитків на понад 1,3 мільйона гривень. Частину цих коштів військовослужбовець передавав своєму керівнику.

Обвинувачений повністю визнав свою вину. Суд визнав його винним за ч. 4 ст. 409 та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України (ухилення від військової служби шляхом обману та пособництво у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

За сукупністю злочинів йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, 2 років заборони обіймати певні посади та штрафу в розмірі 17 000 гривень. Водночас суд звільнив його від реального відбування покарання, призначивши іспитовий строк на 2 роки.