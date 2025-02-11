24-річний прикарпатець за 11 тисяч доларів намагався перетнути кордон через нелегальну переправу

На Закарпатті 35-річний житель Рахова пропонував чоловікам призовного віку за грошову винагороду перетнути кордон. Ухилянти платили по 11 тисяч доларів за “перспективу” замерзнути в Тисі.

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Повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Правда.іф.

Організував незаконну оборудку 35–річний житель Рахова.

Зловмисника заскочили на гарячому у момент отримання ним неправомірної грошової винагороди у розмірі 11 тисяч доларів США від 24-річного жителя Івано-Франківщини. За вказівкою переправника, молодий прикарпатець повинен був перетинати кордон поза пунктами пропуску. Нехтуючи життям свого клієнта, переправник спонукав його до перепливання річки Тиса. Зважаючи на зниження температури повітря у регіоні до мінусових показників, річка та підходи до неї подекуди вкриті кригою, а тому перепливати її вкрай небезпечно.

Наразі закарпатцю вже оголошено про підозру за ч.3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. У разі доведення вини підозрюваного у суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі до дев’яти років.

Учора Рахівський районний суд постановив взяти його під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 605 000 гривень.

Слідчі дії щодо встановлення всіх обставин кримінального провадження тривають.

Заходи з викриття правопорушників в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 332 КК проводили співробітники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно зі співробітниками Тячівського МРВ УСБУ в Закарпатській області та співробітниками сектору кримінальної поліції Рахівського райвідділу поліції ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва Тячівської окружної прокуратури.