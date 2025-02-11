На війні загинув воїн Володимир Зінько з Франківщини

Про загибель 34-річного воїна стало відомо 10 лютого. У ніч на 11 лютого о 4:00 тіло Володимира на щиті повернули до Івано-Франківська.

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Про це пише “Галка” з посиланням на фейсбук-сторінку Володимира Зінько.

Володимир Зінько був воїном 128 бригади. Воював в зоні АТО у 2014-2015 рік.

“На питання як ти там Вовчику “Боксік”, може тобі щось потрібно? але відповідь була одна і та ж…у мене все добре, не переживайте. Ти завжди писав, що бережеш нас, тепер берегти будеш з небес! Герої не вмирають, просто перестають бути поруч, ти завжди житимеш в наших серцях”, – йдеться у дописі.

Сьогодні, 11 лютого відбудеться панахида о 18:00, в Будинку смутку міста Івано-Франківськ на вулиці Ребета (Побутова) 3.

12 лютого о 14:00 розпочнеться похорон, в Будинку смутку.

Поховання воїна відбудеться на Алеї Героїв міського кладовища в селі Чукалівка.