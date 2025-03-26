5-та штурмова Київська бригада отримала від громади столиці 1000 FPV-дронів та 1000 Mavic 3 Pro, – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав 5 Київській ОШБр 2000 дронів різних типів від громади столиці. Про це Кличко повідомив у Telegram-каналі, пише Правда іф.

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«Київ продовжує допомагати нашим захисникам. І сьогодні від громади столиці бійцям 5-ї окремої київської штурмової бригади ЗСУ передав іще 2000 БпЛА. Зокрема, 1000 Mavic 3 Pro та 1000 fpv-дронів різного типу. На це вкрай необхідне оснащення виділили 5-й штурмовій з міського бюджету 100 млн грн», – повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва нагадав, що цього року на потреби Сил оборони з бюджету міста спрямовано вже 5,5 млрд грн.

«Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала понад 5 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. Також нещодавно дав доручення виконавчому органу передбачити ще 500 млн грн. Разом це вже 5,5 млрд. За ці кошти військові купують безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ та інше обладнання», – наголосив Кличко.

Він також додав, що днями ще одна бригада отримає допомогу від столичної громади.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році Київ виділив з бюджету міста на потреби військових найбільшу суму серед усіх регіонів – 10 млрд грн.