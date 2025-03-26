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Президент України нагородив почесною відзнакою 50 полк Нацгвардії з Івано-Франківська
Диван на коліщатках в темній вітальні

Президент України нагородив почесною відзнакою 50 полк Нацгвардії з Івано-Франківська

Автор: Олег Мамчур
26/03/2025 21:30
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Президент України Володимир Зеленський відзначив полк імені полковника Семена Височана (50 полк НГУ, Івано-Франківськ) почесною відзнакою “За мужність та відвагу”.

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Відповідний указ оприлюднили на сайті президента.

“З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України постановляю відзначити почесною відзнакою “За мужність та відвагу” 50 полк імені полковника Семена Височана Національної гвардії України”, — йдеться на сайті.

26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії України.