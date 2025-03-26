У Болехівській громаді оголосили дні жалоби за загиблим військовим Ярославом Романюком

У Болехівській громаді 27-28 березня 2025 року оголосили дні жалоби за полеглим військовослужбовцем Ярославом Романюком.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Болехівської міської ради.

На знак скорботи за бійцем у громаді закликають приспустити Державний прапор України на адміністративних будівлях. Також обмежать розважальні заходи та музику в закладах торгівлі, ресторанах і в громадському транспорті.

Військовослужбовець загинув під час мінометного обстрілу 2 грудня 2023 року поблизу села Роботине Запорізької області. З грудня 2023 року вважався зниклим безвісти.