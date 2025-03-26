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Франківські патрульні допомогли пораненому лелеці. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківські патрульні допомогли пораненому лелеці. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
26/03/2025 20:26
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Інспектори патрульної поліції Івано-Франківська допомогли пораненому лелеці.

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Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, пораненого птаха інспектори Назар Нижник та Артем Жирков виявили під час патрулювання — у бідолашного було перебите крило.

“Пернатий був дуже знесилений, тож патрульним вдалося легко його впіймати. Поліцейські лелеку доправили в центр реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку, і вже там йому надали допомогу та взяли під опіку”,- кажуть у поліції.