Франківські патрульні допомогли пораненому лелеці. ФОТО

Інспектори патрульної поліції Івано-Франківська допомогли пораненому лелеці.
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Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, пораненого птаха інспектори Назар Нижник та Артем Жирков виявили під час патрулювання — у бідолашного було перебите крило.
“Пернатий був дуже знесилений, тож патрульним вдалося легко його впіймати. Поліцейські лелеку доправили в центр реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку, і вже там йому надали допомогу та взяли під опіку”,- кажуть у поліції.