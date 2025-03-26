Франківські патрульні допомогли пораненому лелеці. ФОТО

Інспектори патрульної поліції Івано-Франківська допомогли пораненому лелеці.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, пораненого птаха інспектори Назар Нижник та Артем Жирков виявили під час патрулювання — у бідолашного було перебите крило.