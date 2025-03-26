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У Франківську в міське озеро витікає невідома речовина. ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську в міське озеро витікає невідома речовина. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
26/03/2025 19:54
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За фактом витоку невідомої рідини у міське озеро поліцейські Івано-Франківська розпочали перевірку.

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Про це інформують в поліції Івано-Франківської області.

Сьогодні, 26 березня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому біля одного із житлових комплексів з труби витікає рідина оранжевого кольору, у міське озеро, що в Івано-Франківську.

Поліцейські цей факт зареєстрували, розпочали перевірку. На місце події уже виїхала слідчо-оперативна група Івано-Франківського РУП.