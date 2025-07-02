6200 набоїв та 140 одиниць зброї задекларували за сім місяців на Прикарпатті

З 25 листопада 2024 року розпочався процес декларування вогнепальної зброї. Це відбулося після вступу в дію Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України” щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю.

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За сім місяців кампанії громадяни задекларували майже 140 одиниць зброї та понад 6200 набоїв, пише Правда з посиланням на обласну поліцію.

Серед них: 24 автомати, 14 одиниць нарізних карабінів, гвинтівок, 4 комбінованої зброї, 89 гладкоствольних рушниць та 7 пістолетів. Окрім того, 11 одиниць зброї та 410 боєприпасів громадяни добровільно здали без декларування.

Під час декларування зброї співробітники поліції перевіряють отримані відомості, візуально оглядають зброю, роз’яснюють громадянам правила безпеки при поводженні з нею та відповідальність за їх порушення, обліковують її та повертають власникам разом із повідомленням про декларування.

Для декларування вогнепальної зброї та боєприпасів до неї необхідно мати такі документи: письмову заяву, паспорт-книжечку або ID-картку, фотокартку розміром 3,5×4,5 см, витяг про місце проживання/реєстрацію, ідентифікаційний код.

Поліцейські наголошують: добровільне декларування зброї звільняє від кримінальної відповідальності та надає право залишити її у користуванні на законних підставах.