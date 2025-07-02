Білий дім підтвердив призупинення постачання Україні боєприпасів і ракет

Речниця Білого дому Анна Келлі підтвердила призупинення постачання Україні боєприпасів і ракет, оскільки їхні запаси у США вичерпалися за останні роки.

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Про це пише Укрінформ.

«Це рішення було прийнято, щоб поставити інтереси Америки на перше місце після огляду Міністерством оборони США військової підтримки та допомоги нашої країни іншим країнам світу. Сила Збройних сил Сполучених Штатів залишається безперечною – просто запитайте Іран», – заявила Келлі.

За словами джерел видання в Конгресі та Міноборони, очільник Пентагону Піт Гегсет наказав призупинити відправку партії ракет та боєприпасів до України через занепокоєння щодо запасів американських військових.

З посиланням на поінформовані джерела повідомляється, що серед затримуваного озброєння десятки перехоплювачів Patriot, які можуть захищатися від російських ракет, тисячі фугасних боєприпасів для 155-мм гаубиць, понад 100 ракет Hellfire, понад 250 високоточних ракетних систем, відомих як GMLRS, десятки ракет класу «земля-повітря» Stinger, ракет класу «повітря-повітря» AIM та гранатометів.

Через побоювання, що запаси зброї у США можуть значно скоротитися, Пентагон призупинив постачання Україні деяких ракет для ППО, а також інших високоточних боєприпасів.

Під час пресконференції за підсумками саміту НАТО в Гаазі президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість постачання систем Patriot в Україну, яка, за його словами, потребує їх більше за будь-що інше.