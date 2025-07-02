У Крихівцях оновили ЦНАП. ФОТО

Відремонтований ЦНАП у Крихівцях готовий приймати людей, адже це найбільший населений пункт громади після Івано-Франківська.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Тепер він переїхав з 2-го на 1-й поверх й буде доступнішим для людей з інвалідністю, літніх мешканців і відвідувачів з дитячими візочками. Бо ЦНАП надає 360 адміністративних послуг для всіх, як цивільним, так і військовим.
Сюди йдуть оформити документи, отримати соціальні допомоги від громади, а нерідко й поговорити. Нехай ваші паперові справи робляться швидко, якісно і надійно, – пише голова громади Руслан Марцінків.