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У Крихівцях оновили ЦНАП. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Крихівцях оновили ЦНАП. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
02/07/2025 16:43
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Відремонтований ЦНАП у Крихівцях готовий приймати людей, адже це найбільший населений пункт громади після Івано-Франківська.

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Тепер він переїхав з 2-го на 1-й поверх й буде доступнішим для людей з інвалідністю, літніх мешканців і відвідувачів з дитячими візочками. Бо ЦНАП надає 360 адміністративних послуг для всіх, як цивільним, так і військовим.

Сюди йдуть оформити документи, отримати соціальні допомоги від громади, а нерідко й поговорити. Нехай ваші паперові справи робляться швидко, якісно і надійно, – пише голова громади Руслан Марцінків.

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