Зеленський позбавив громадянства митрополита УПЦ (МП) Онуфрія

Президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства митрополита УПЦ (МП) Онуфрія, в миру Ореста Березовського. Служба безпеки України встановила наявність російського громадянства в Онуфрія.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомила Служба безпеки України.

СБУ встановила, що митрополит УПЦ (МП) Онуфрій отримав російське громадянство у 2002 році добровільно. Він не повідомив українські органи влади щодо наявності російського громадянства та користувався українським паспортом.

Також СБУ має інформацію, що митрополит Онуфрій підтримує звʼязки з Російською православною церквою навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Також Онуфрій протидіяв незалежності української православної церкви від РПЦ та отриманню нею канонічного статусу.

СБУ повідомляє, що Зеленський підписав указ про позбавлення Онуфрія громадянства. Указ ще не опублікований на сайті президента.

Сам митрополит Онуфрій ще у 2023 році заявляв, що “не вважає себе громадянином Росії” та що Росія нібито надала йому громадянство за фактом прописки ще під час його навчання у семінарії на території колишньої РСФРР. Сам він добровільно російський паспорт нібито не брав. Про це Онуфрій заявляв ще у 2023 році.

Він також повідомляв, що вважає війну, яку розпочала Росія проти України “ганьбою для людей”.