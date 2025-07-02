У Брошневі-Осаді бус злетів у кювет. ФОТО

Автопригода трапилася сьогодні, коли один з учасників дорожнього руху намагався здійснити обгін іншого транспортного засобу. Є дані про потерпілих.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 10-ї ранку 2 липня: про те, що бус злетів у кювет, сповістили у кількох телеграм-каналах та інших соцмережах.



ФОТО з групи Рожнятівщина PROZORRO

За даними Галки, через аварію на дорозі утворився затор руху транспорту. Відомо про потерпілого, якого направили до Калуської центральної районної лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

У пресслужбі обласної поліції Інформатору повідомили, що водій автомобіля “Citroën Jumper” здійснював обгін іншого транспортного засобу на дорозі та допустив зіткнення з автомобілем “Audi 100”, який здійснював поворот ліворуч. Саме водію та пасажиру “Audi” (пасажир — 2018 року народження) знадобився огляд медиків. За попередніми даними, у них легкі травми.

На місці ще працює поліція та з’ясовує всі обставини більш детально.