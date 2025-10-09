89-річна жителька Тлумацької громади передала 20 тисяч гривень військовим — ФОТО

У селі Палагичі Тлумацької громади 89-річна Петрунеля Козак передала 20 тисяч гривень на потреби українських військових.

Пані Петрунеля — інвалід дитинства. Після смерті матері у 1985 році, жінка залишилася сама. Попри фізичні вади, навчилася самостійно доглядати за собою, вести господарство і дбати про подвір’я, пише Правда.

«Спершу помер тато, потім мама. Я непрацездатна, бо маю інвалідність, але тримала худобу, город, та й якось жила», — розповідає Петрунеля Козак.

Жінка перебуває на обліку в КУ «Центр надання соціальних послуг» Тлумацької міської ради. За словами директорки центру Світлани Маринчук, соціальні працівники відвідують її щотижня.

«Ми привозимо продукти, допомагаємо з хатніми справами, доглядаємо подвір’я. Пані Петрунеля завжди каже, що саме їй потрібно — і ми стараємося допомогти», — говорить Маринчук.

Підтримка українського війська для пані Петрунелі — це власне рішення, якого вона дотримується з початку повномасштабного вторгнення. Минулого року, до прикладу, жінка передавала дві тисячі гривень на військовий госпіталь, цього разу — 20 тисяч гривень.

«Я відкладала з пенсії, бо знаю біду. Збирала все життя на чорний день, а тепер хочу віддати державі», — каже Петрунеля Козак.

Передачу коштів військовим організувала громадська організація «Захист держави».