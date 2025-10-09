ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

89-річна жителька Тлумацької громади передала 20 тисяч гривень військовим — ФОТО

Автор: Олег Мамчур
Жінка отримує грамоту від представниці організації
Диван на коліщатках в темній вітальні
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
https://blagodeveloper.com/?utm_source=zmi&utm_medium=pravda-news&utm_campaign=blago_23
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У селі Палагичі Тлумацької громади 89-річна Петрунеля Козак передала 20 тисяч гривень на потреби українських військових.

Пані Петрунеля — інвалід дитинства. Після смерті матері у 1985 році, жінка залишилася сама. Попри фізичні вади, навчилася самостійно доглядати за собою, вести господарство і дбати про подвір’я, пише Правда.

«Спершу помер тато, потім мама. Я непрацездатна, бо маю інвалідність, але тримала худобу, город, та й якось жила», — розповідає Петрунеля Козак.

Жінка перебуває на обліку в КУ «Центр надання соціальних послуг» Тлумацької міської ради. За словами директорки центру Світлани Маринчук, соціальні працівники відвідують її щотижня.

«Ми привозимо продукти, допомагаємо з хатніми справами, доглядаємо подвір’я. Пані Петрунеля завжди каже, що саме їй потрібно — і ми стараємося допомогти», — говорить Маринчук.

Сільський двір із дерев'яними хатами та високою ялинкою
Літня жінка виходить із старого дерев'яного будинку
Стара жінка стоїть у дверях сільського будинку

Підтримка українського війська для пані Петрунелі — це власне рішення, якого вона дотримується з початку повномасштабного вторгнення. Минулого року, до прикладу,  жінка передавала дві тисячі гривень на військовий госпіталь, цього разу — 20 тисяч гривень.

«Я відкладала з пенсії, бо знаю біду. Збирала все життя на чорний день, а тепер хочу віддати державі», — каже Петрунеля Козак.

Передачу коштів військовим організувала громадська організація «Захист держави».

Літня жінка сидить у кімнаті з килимом
Жінка спілкується зі старенькою у домашній обстановці
Жінка вручає грамоту літній жінці в хустці

«Такі люди — це наша гордість. Ми вдячні пані Петрунелі за її довіру й небайдужість. Зібрані кошти будуть передані для придбання квадроцикла для одного з підрозділів Сил спеціальних операцій», — повідомила голова франківського осередку ГО «Захист держави» Оксана Криницька.

СХОЖІ НОВИНИ