Прикарпаття програло ЮКСА у Першій лізі

Івано-франківська команда зазнала поразки у Бучі, поступившись команді ЮКСА, яка до першого в історії очного протистояння суперників не могла забити чотири матчі. А от у поєдинку з “Прикарпаттям-Благо” “хрестоносців” нарешті прорвало.

Про це інформує кореспондент Правда.іф.

Вже у дебюті зустрічі господарі відкрили рахунок зусиллями Ситникова – 1:0. На початку другого тайму команди обмінялися голами.

На 48-й хвилині м’яч після удару Венді з рикошетом від захисника залетів у ворота – 2:0. А за лічені секунди після серії рикошетів Хома відправив м’яча у порожні ворота – 2:1.

На 78-й хвилині бомбардир івано-франківців міг оформити дубль і зрівнювати рахунок, але влучив у поперечину. Наприкінці поєдинку класним ударом з-за меж штрафної відзначився Лебедєв – 3:1.

Свій наступний матч “Прикарпаття-Благо” зіграє вдома 13 жовтня з “Чорноморцем”.