Співачка-зрадниця Ані Лорак отримала новий український паспорт. Пише Gazeta.ua

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Пропагандистський Telegram-канал Mash зазначив, що артистка зробила це таємно.

“Співачка Ані Лорак таємно оновила український паспорт”, – йдеться у повідомленні.

Для цього їй довелося виїхати за кордон, оскільки в Росії не працюють українські посольства.

Згодом зрадниця передала оновлені дані до російської податкової служби, щоб надалі виступати в країні-агресорці.

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