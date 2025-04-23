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Ані Лорак таємно оновила український паспорт
Диван на коліщатках в темній вітальні

Ані Лорак таємно оновила український паспорт 

Автор: Орися Корчун
23/04/2025 14:05
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Співачка-зрадниця Ані Лорак отримала новий український паспорт. Пише Gazeta.ua

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Пропагандистський Telegram-канал Mash зазначив, що артистка зробила це таємно.

“Співачка Ані Лорак таємно оновила український паспорт”, – йдеться у повідомленні.

Для цього їй довелося виїхати за кордон, оскільки в Росії не працюють українські посольства.

Згодом зрадниця передала оновлені дані до російської податкової служби, щоб надалі виступати в країні-агресорці.

Нагадаємо Зрадниця Ані Лорак таємно вийшла заміж і показала фото з весілля