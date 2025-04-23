Співачка-зрадниця Ані Лорак отримала новий український паспорт. Пише Gazeta.ua
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Пропагандистський Telegram-канал Mash зазначив, що артистка зробила це таємно.
“Співачка Ані Лорак таємно оновила український паспорт”, – йдеться у повідомленні.
Для цього їй довелося виїхати за кордон, оскільки в Росії не працюють українські посольства.
Згодом зрадниця передала оновлені дані до російської податкової служби, щоб надалі виступати в країні-агресорці.
Нагадаємо Зрадниця Ані Лорак таємно вийшла заміж і показала фото з весілля