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До 4 років за ґратами засуджено серійного крадія

Автор: Оксана Марушкевич
23/04/2025 13:41
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За клопотанням прокурорів Надвірнянської окружної прокуратури суд ухвалив вирок мешканцю міста Надвірна, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

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Пише Правда.іф з посиланням на прокуратуру області.

Його визнано винним у вчиненні умисних дій, які виразились у закінченому замаху на грабіж, вчиненому повторно (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 186 КК України), та з урахуванням попереднього вироку, призначено покарання – 4 роки позбавлення волі.

“Прокурори в суді довели, що 40-річний зловмисник у грудні 2019 року із салону маршрутного автобуса викрав гроші та почав тікати. Однак його дії побачила жінка, яка стояла неподалік і намагалась його зупинити. На крики жінки про допомогу відреагував водій маршрутки. Спільними зусиллями вони затримали крадія”, – йдеться у дописі

У судовому засіданні чоловік свою вину визнав частково, однак вона повністю доведена стороною обвинувачення та зібраними доказами.

Вирок суду набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.