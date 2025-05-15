Азійські вантажні автомобілі JAC: оптимальні експлуатаційні та сервісні показники за доступну ціну

Автомобільний бренд JAC, який належить китайській корпорації Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd, вже понад 25 років впевнено завойовує свою «нішу» серед інших автомобільних марок.

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І торговій марці JAC https://uak.ua/product-category/jac/ це, без жодного сумніву, вдається, адже цьому азійському машинобудівнику вдалось поєднати у своїх інноваційних та продуманих виробах оптимальні технічні показники, безвідмовну експлуатацію в будь-яких умовах, розгалужений по всьому світу доступний сервіс у поєднанні з демократичною ціною на автотехніку.

Автомобілі JAC в Україні: які автівки доступні нашим покупцям?

Торгова марка JAC пропонує наступні види автомобілів:

Компактні та бюджетні легкові автомобілі.

Повномірні пікапи 4х4 із серії JAC T з 5-місними кабінами і 1-тонним вантажним відсіком.

Вантажопасажирські мікроавтобуси з суцільнометалевим фургоном (власна торгова марка від бренду JAC – JAC Sunray).

Вантажні автомобілі JAC серії JAC N: мультиваріантна група вантажних шасі, сідлових тягачів, самоскидів та бортових автомобілів, які мають максимальну повну масу від 3 до 41 т. Станом на сьогодні шасі JAC N є найбільш популярними в Україні азійськими вантажними авто під забудову кузовними надбудовами та підйомними механізмами. В модельному ряду JAC N є повнопривідні аналоги, які варто використовувати на складних шляхах.

Компанія «УкрАвтоКомплект», відомий український продавець вантажної техніки та виробник спецтехніки, пропонує на продаж та переобладнання пікапи та мікроавтобуси від JAC. Завдяки виконанню професіонального переобладнання пікапи та мікроавтобуси JAC добре пристосовуються для використання в критичній інфраструктурі (енергетика) та в силових відомствах (ДСНС, МВС, ЗСУ).

Варто зазначити, що основна робота нашої компанії – це виготовлення на замовлення на базі вантажних шасі JAC N наступних видів спецтехніки:

Бортові автомобілі

Самоскиди

Самоскиди-зерновози

Паливозаправники

Комбіновані дорожні машини

Вакуумні машини (асенізатори, мулососи)

Машини каналопромивальні

Автобетонозмішувачі

Фургони промтоварні, ізотермічні, майстерні

Автогідропідйомники

Автомобільні крани.

Також на базі бортових платформ, самоскидів, сміттєвозів, тягачів JAC встановлюються крани-маніпулятори, аби збільшити потужності вантажівок і надати їм можливість брати участь у вантажопідіймальних роботах зі змістом кузова.

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