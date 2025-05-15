ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Катерина Кузнєцова влаштувала чуттєву фотосесію у відвертій сукні
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відома українська акторка влаштувала чуттєву фотосесію у відвертій сукні

Автор: Орися Корчун
15/05/2025 17:53
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Українська акторка Катерина Кузнєцова влаштувала ніжну фотосесію. Пише Gazeta.ua

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

На кадрах, опублікованих в Instagram, зірка кіно позувала в студії на світлому тлі.

Перед камерою постала в білій сукні з відкритою спиною і розрізами, яка підкреслила її струнку фігуру.

Образ доповнила зібраним у пучок волоссям, принтованими чоботами та вишуканими прикрасами.

Нагадаємо Зіркова українська каратистка оголосила про вагітність романтичними світлинами