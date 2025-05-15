Відома українська акторка влаштувала чуттєву фотосесію у відвертій сукні

Українська акторка Катерина Кузнєцова влаштувала ніжну фотосесію. Пише Gazeta.ua
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На кадрах, опублікованих в Instagram, зірка кіно позувала в студії на світлому тлі.
Перед камерою постала в білій сукні з відкритою спиною і розрізами, яка підкреслила її струнку фігуру.
Образ доповнила зібраним у пучок волоссям, принтованими чоботами та вишуканими прикрасами.
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