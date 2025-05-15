У Франківську призначили нового директора “Муніципальних ринків”

Новим керівником комунального підприємства “Муніципальні ринки” став Мар’ян Слюзар — колишній заступник бурштинського міського голови.

Про це пише Правда.іф з посиланням на “Галку”.

Підприємство “Муніципальні ринки” створили у 2021 році з метою повернення центрального ринку в управління громади. Попереднє КП зі схожою назвою вирішили ліквідувати ще у 2007 році.

1 травня 2025 року Мар’ян Слюзар завершив свою роботу на посаді першого заступника міського голови Бурштина. 8 травня відповідно до розпорядження Руслана Марцінківа, щодо Слюзара провели перевірку згідно із Законом України «Про очищення влади». Згідно зі даними аналітичної системи YouControl Марʼян Слюзар вже призначений керівником КП.

Як писала “Галка”, створене у 2021 році КП “Муніципальні ринки” не утримує жодного ринку, але отримує мільйони з бюджету. Поруч з цим івано-франківський міськвиконком уповноважив КП “Муніципальні ринки” стягувати плату з продавців, які торгують на тротуарі в районі магазину “Сільпо” по вул. Гетьмана Мазепи.