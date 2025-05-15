Леся Нікітюк виклала яскраві світлини з відпочинку в Одесі

Українська телеведуча Леся Нікітюк вперше за довгий час поділилась яскравим контентом. Пише Gazeta.ua

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У своєму Instagram зірка опублікувала кадри з прогулянки в Одесі.

Перед камерою постала в спортивному костюмі. Образ доповнила ланцюгом на шиї, маленькою сумкою і зібраним волоссям.

Крім цього, приміряла джинси, худі, куртку та туфлі на підборах. Завершила аутфіт темними окулярами.