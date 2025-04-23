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Лесю Нікітюк запідозрили в таємному весіллі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Лесю Нікітюк запідозрили в таємному весіллі

Автор: Орися Корчун
23/04/2025 18:03
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Українську ведучу Лесю Нікітюк запідозрили в таємному весіллі з коханим-військовим Дмитром Бабчуком, який молодший за неї на дев’ять років. Пише ТСН

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Такі припущення прихильники знаменитості висловили після останніх її дописів в Instagram-stories. Зокрема, Леся Нікітюк показувала, як плавала в басейні. На знімку ведуча засвітила каблучку на безіменному пальці правої руки. Що цікаво, прикраса була зовсім не такою, з якою Бабчук освідчувався. Каблучка мала вигляд класичної обручки.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Сама ж Леся Нікітюк поки що нічого не коментує. Щоправда, раніше в коментарі ТСН.ua ведуча доволі з інтригою відповідала на запитання, коли вона узаконить стосунки з нареченим, який освідчився їй на початку цього року: “Одне з відділень РАЦСу – в моєму будинку, але це нічого не означає”.

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