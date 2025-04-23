У Франківській громаді прощатимуться з полеглим захисником України Іваном Овчаром

Полеглий герой був бійцем 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура”
Поховають воїна у селі Підпечери.
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Заходи військового поховального ритуалу по солдату ОВЧАРУ Івану Семеновичу (15.07.1976-18.04.2025) :
- – 24.04.2025 р. о 10:00 – панахида за загиблим за адресою: вул.Шкільна, 3, с.Підпечери;
- – 24.04.2025 р. о 10:30 – прощання зі загиблим у церкві ПЦУ с. Підпечери;
- – 24.04.2025 р. о 11:00 – поховання воїна на кладовищі с. Підпечери.
Про це повідомили в КП Міська ритуальна служба, передає Правда ІФ