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На війні загинув житель Франківської громади Іван Овчар
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув житель Франківської громади Іван Овчар

Автор: Ігор Василик
23/04/2025 08:01
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Про сумну звістку повідомили у Підпечерівському старостинському окрузі де проживав загиблий герой, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

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Полеглий герой був бійцем 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура”


Чергова звістка надійшла до села Підпечери Івано-Франківської міської територіальної громади із далекої Сумщини, де поблизу села Проходи Сумського району, виконуючи бойове завдання по захисту територіальної цілісності нашої Батьківщини у війні з московським агресором загинув наш односельчанин солдат 5-го протитанкового відділення 1-го механізованого батальйону в/ч 4699 ІВАН СЕМЕНОВИЧ ОВЧАР, йдеться у повідомлені.

Подробиці про прибуття скорботного кортежу із тілом Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.


ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!