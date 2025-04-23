На війні загинув житель Франківської громади Іван Овчар

Про сумну звістку повідомили у Підпечерівському старостинському окрузі де проживав загиблий герой, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Полеглий герой був бійцем 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура”



Чергова звістка надійшла до села Підпечери Івано-Франківської міської територіальної громади із далекої Сумщини, де поблизу села Проходи Сумського району, виконуючи бойове завдання по захисту територіальної цілісності нашої Батьківщини у війні з московським агресором загинув наш односельчанин солдат 5-го протитанкового відділення 1-го механізованого батальйону в/ч 4699 ІВАН СЕМЕНОВИЧ ОВЧАР, йдеться у повідомлені.

Подробиці про прибуття скорботного кортежу із тілом Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.



ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!